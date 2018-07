Policiamento será reforçado durante show do AC/DC

Os policiais estão fazendo, desde o dia 24, a segurança ao redor do estádio, pois muitos fãs acamparam no local à espera do show. O efetivo empregado foi disposto de acordo com a previsão de um público de 65 mil pessoas. Dentro do estádio, o policiamento será feito pela 2ª Cia. do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChq).

A banda está hospedada em um hotel da Marginal do Pinheiros, na zona sul da capital paulista. Na saída para o show, será escoltada por seis batedores das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam). O mesmo procedimento se repetirá ao término do evento e retorno para o hotel. Os batedores também realizarão a escolta dos integrantes do AC/DC até o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos.