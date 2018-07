Polícias apreendem madeira ilegal em SP De setembro do ano passado até o momento, foram apreendidos 4,2 mil m³ de madeira ilegal durante operações em estradas e em depósitos particulares em todo o estado de São Paulo, no chamado "Projeto São Paulo Amigo da Amazônia". A fiscalização, realizada pela Polícia Militar Ambiental (PMA), com o auxílio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), é um dos projetos ambientais estratégicos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Segundo a Secretaria, somente neste ano foram apreendidos 2.195 m³ de madeira durante as blitze. A última apreensão ocorreu no último dia 27, na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga, região noroeste do estado, a 520 quilômetros da capital paulista. Um total de 49,37 m³ de madeira nativa serrada irregularmente era transportado em um caminhão Scania/R124, acoplado de dois reboques. Foi a maior apreensão de madeira ilegal na região neste ano. A madeira vinha de Sinop (MT) e seguia para Pouso Alegre (MG). Devido às irregularidades, a Guia Florestal tornou-se inválida para fiscalização e foi lavrado termo por crime contra o meio ambiente e multa de R$ 27.621,52.