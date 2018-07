Polícias de SP terão reunião diária contra o crime

Grella começou na segunda-feira (26) um périplo por programas de TV em uma estratégia traçada pela Assessoria de Imprensa do Palácio dos Bandeirantes para tentar vencer a batalha da comunicação - seu objetivo é mostrar que a situação está sob controle e o governo vai combater com firmeza a criminalidade.

Anunciado como novo secretário na quarta-feira passada (21), Grella tornou, na segunda-feira (26) públicas suas escolhas para as chefias da PM - o coronel Benedito Roberto Meira - e da Polícia Civil - o delegado Luiz Maurício Blazeck. São eles que terão de se sentar diariamente no gabinete de Grella em companhia de Celso Perioli, diretor da Superintendência de Polícia Científica - mantido no cargo. O secretário afirmou que pretende que todas as mortes nessa onda de crimes sejam esclarecidas pela polícia.

Delegados e coronéis ouvidos na segunda-feira (26) pelo jornal O Estado de S. Paulo esperam ainda a definição dos demais postos de comando para avaliar o perfil da gestão de Grella. Como subcomandante da PM, o escolhido deve ser o coronel Leônidas Pantaleão de Santana.

Casa Militar

Dois são os candidatos a ocupar a Casa Militar: os coronéis Rui Conegundes de Souza e Glauco Silva de Carvalho. O primeiro dirige a Corregedoria. O segundo trabalhou na Casa Militar com Geraldo Alckmin e Claudio Lembo. Carvalho é considerado pelos colegas um dos mais bem preparados oficiais da PM. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.