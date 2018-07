Polícias do CE e SP prendem 11 em operação conjunta As Policias Civis de São Paulo e do Ceará divulgaram nesta sexta-feira, 05, balanço da Operação Factum. Além de 33 prisões, sendo 11 em São Paulo e 22 no Ceará, foram apreendidos sete carros de luxo, equipamentos eletrônicos, documentos, computadores e apartamentos. A Factum cumpre ainda sete mandatos de prisão. A quadrilha é acusada de estelionato, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.