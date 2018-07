Pólio: 70,92% das crianças foram vacinadas, diz balanço

Balanço parcial do Ministério da Saúde divulgado hoje indica que 11,2 milhões (70,92%) das crianças brasileiras menores de 5 anos foram vacinadas contra a paralisia infantil durante a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, que aconteceu no sábado e foi prorrogada até sexta-feira. A meta do ministério é imunizar 15 milhões (95%) dos menores de 5 anos. A vacina ainda está disponível nos postos de saúde. O balanço final da campanha será divulgado em 31 de julho. Segundo a pasta, o melhor resultado foi registrado na Região Sul, que aplicou vacina em 84,14% (1,72 milhão) das crianças. O segundo melhor desempenho ficou com o Sudeste, 72,18% (4,43 milhões) de cobertura, seguido pelo Centro-Oeste, com 71,04% (832,88 mil). Nordeste e Norte imunizaram 67,05% (3,26 milhão) e 61,27% (1,02 milhão), respectivamente. Por unidade da Federação, a que apresentou a cobertura mais elevada foi o Distrito Federal (88,46%), seguido de Rio Grande do Sul (85,35%), Santa Catarina (83,93%), Paraná (83,11%), São Paulo (85%) e Pernambuco (82,7%). Os piores resultados foram registrados no Acre, Pará, Rondônia, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso que, até hoje, informaram porcentuais próximos a 50%. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2007, foi registrado um total de 1,31 mil casos da doença em 13 países. Os considerados polioendêmicos são Afeganistão, Índia, Nigéria e Paquistão. Este ano, foram confirmados 522 ocorrências de poliomielite no mundo, 332 a mais que no mesmo período de 2007, com 190 casos. O último registro de paralisia no País foi em 1989. O Brasil possui certificado de erradicação da doença, concedido pela OMS, desde 1994.