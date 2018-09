Pólio pode ficar despercebida na infância A poliomielite é causada por um vírus transmitido pelo contato com fezes, água ou alimentos contaminados. As crianças são mais afetadas, mas adultos também podem ter a doença. Mais de 90% dos casos são assintomáticos. Muitas vezes, os sintomas se resumem a diarreia e mal-estar, comuns em outras viroses. Cerca de 1% dos afetados desenvolve paralisia, que pode ser mortal se atingir músculos do sistema respiratório. "Essa paralisia torna-se perceptível apenas quando mais de 50% dos neurônios motores são destruídos", explica o neurologista Acary Bulle Oliveira. Alguns pacientes ficam com sequelas, outros têm recuperação inicial boa, mas que pode ser comprometida pela SPP.