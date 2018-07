Política monetária voltada para objetivos domésticos é aceitável, diz Mantega

Ele ressaltou que é preciso se manter vigilante em relação ao câmbio.

O comentário do ministro ocorreu num momento em que o Banco do Japão, banco central do país, decidiu injetar 1,4 trilhão de dólares na economia em menos de dois anos para dar fim a duas décadas de deflação.

Para o ministro, dado que o Japão tem longo histórico de queda de preços, o esforço para afrouxar a política monetária é compreensível.

Mantega concedeu entrevista coletiva em Washington após reunião do G20, grupo que reúne as principais economias do mundo.

Mais cedo nesta sexta-feira, comunicado emitido pelo grupo informou que não é preciso estabelecer metas rígidas para a redução dos níveis das dívidas nacionais.

Segundo ele, alguns países, especialmente europeus, defenderam a imposição de metas de déficit rígidas, mas isso não foi aceitável porque levaria à continuidade da recessão na região.