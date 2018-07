Política para uso de bicicletas em SP e ataques na Síria são destaques

SÃO PAULO - O criminoso nazista mais procurado do mundo foi encontrado no domingo, 15, em Budapeste. Brasil terá de explicar fracasso na busca por desaparecidos no Araguaia. O Ministério Público Federal confiscou bens de ex-presidente da Valec. Marcha para Jesus celebra expansão evangélica. Guga entra para o Hall da Fama do tênis. Confira abaixo as principais notícias deste final de semana.

1. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, vinculada à OEA, pediu no domingo, 15, explicações ao Brasil sobre o fracasso na busca de desaparecidos da Guerrilha do Araguaia. Governo terá de responder interpelação até 31 de agosto.

2. Criminoso nazista mais procurado do mundo foi encontrado neste domingo, 15, em Budapeste, na Hungria. Laszlo Csatary, de 97 anos, é acusado de cumplicidade na morte de 15.700 judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

3. O caso mensalão voltou à tona no fim de semana com a defesa de Duda Mendonça sugerindo no sábado, 14, que o esquema de Marcos Valério irrigou mais contas no exterior. No mesmo dia, o Ministério Público Federal apreendeu bens do ex-presidente da Valec, José Francisco das Neves, o Juquinha, preso na semana passada por suspeita de desvio de dinheiro.

4. Os candidatos à Prefeitura de São Paulo escolheram falar da política para uso de bicicletas na capital paulista. No sábado, 14, Gabriel Chalita (PMDB) pedalou pela cidade e criticou a política de Gilberto Kassab para ciclistas. No mesmo dia, José Serra (PSDB) prometeu 400 quilômetros de ciclovia em SP e, no domingo, reclamou autoria da política das bicicletas, após esta virar tema dos rivais. Ainda no domingo, Fernando Haddad (PT) também fez seu passeio e criticou o transporte público na cidade.

5. Parlamentares da CPI do Cachoeira anunciaram no sábado, 14, que querem reconvocar o governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) para explicar o 'compromisso' firmado entre ele e a Delta Construções com a intermediação do contraventor Carlinhos Cachoeira.

6. Em sua 20ª edição, a Marcha para Jesus ocorrida neste sábado, 14, celebrou a expansão evangélica no País. Evento reuniu centenas de milhares de pessoas e e causou lentidão no trânsito da zona norte da capital paulista.

7. Equipe de observadores da ONU conseguiram entrar em Tremseh, na Síria, no sábado, 14, após o massacre desta última quinta-feira, 12, quando mais de 200 pessoas morreram. Segundo versão do exército sírio, o combate aconteceu porque supostos grupos terroristas teriam destruído casas e cometido assassinatos e sequestros. Ainda sobre política internacional, no domingo a secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton foi ao Egito para dialogar com novo presidente e demonstrar apoio dos Estados Unidos à transição realizada no país.

8. A nona rodada do Campeonato Brasileiro começou no sábado, 14, com vitória do Corinthians sobre o Náutico, por 2 a 1. No domingo, o Palmeiras arrancou empate no clássico com o São Paulo por 1 a 1. O mesmo ocorreu no clássico carioca, em que o Botafogo empatou em 1 a 1 com o Fluminense. Já na disputa entre Internacional e Santos, no Beira-rio, não houve gols.

9. Considerado o maior tenista brasileiro de todos os tempos, Gustavo Kuerten entrou para o Hall da Fama Internacional do Tênis neste sábado, 14, e foi homenageado.

10. Cerca de 70 manifestantes protestaram no domingo, 15, contra a desocupação do Hospital Central do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (Iaserj), no centro da cidade. Evento foi pacífico, mas contou com auxílio de policiais do Batalhão de Choque.