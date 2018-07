Políticas e financiamento são necessários para equilibrar agricultura e proteção florestal, dizem especialistas

Uma "abordagem da paisagem", que tem como objetivo ajudar as pessoas a pensar mais amplamente sobre como usam os ecossistemas para aumentar a segurança alimentar e renda sem prejudicar o planeta, ganhou força nos últimos anos entre os pesquisadores e agências de desenvolvimento.

Mas mais esforço é necessário para convencer os políticos de que necessitam colocar esta abordagem em prática em larga escala, disse o presidente do World Resources Institute, Andrew Steer, num fórum internacional sobre a questão em Lima.

"É muito difícil agir dessa maneira integrada", disse ele.

Rachel Kyte, enviada especial do Banco Mundial para a mudança climática, disse que a ciência é clara e que o mundo terá de gerir paisagens de forma diferente para reduzir as emissões de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento e da agricultura, se o aquecimento global for limitado a 2 graus Celsius.

Peter Holmgren, diretor-geral do Centro Internacional de Pesquisa Florestal (CIFOR), disse que o financiamento para o uso sustentável da terra deve ser aumentado, inclusive pelo setor privado.

"Precisamos de ligar os grandes fundos de capital com as necessidades dos pequenos produtores", disse ele. "Nós precisamos conversar sobre trilhões, não bilhões (de dólares)."

Ele também que devem ser assegurados os direitos humanos e segurança das comunidades, que são os guardiões das florestas e de outros recursos naturais.

Mais de 900 defensores dos direitos à terra e ao meio ambiente morreram em 35 países entre 2002 e 2013, segundo o grupo de defesa Global Witness disse em um relatório no início deste ano.

Em setembro, Edwin Chota, ativista ambiental bem conhecido e líder tribal Ashaninka, foi baleado e morto, juntamente com três de seus companheiros em uma região de floresta remota perto da fronteira do Peru com o Brasil.

Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial da ONU sobre os direitos dos povos indígenas, disse que as florestas mais bem guardados em seu país, Filipinas, estão em territórios indígenas onde as pessoas locais têm título de suas terras.

Mas globalmente, os direitos territoriais indígenas foram significativamente prejudicados, acrescentou.

"A menos que nós alcancemos um estágio onde sérios esforços do governo são direcionados para o respeito, proteção e cumprimento dos direitos dos povos indígenas, haverá um caminho muito difícil para uma abordagem das paisagens" que proporciona benefícios para todos, disse ela.

(Reportagem de Megan Rowling)