Políticas sociais do governo vão ajudar o país a crescer, diz Dilma

"Eu tenho convicção de que as políticas sociais do governo vão ajudar cada vez mais o nosso país a crescer, a gerar oportunidades melhores de emprego, a gerar mais renda, a dar um salário mais digno", disse Dilma, em cerimônia de entrega de 1.640 unidades residenciais construídas com recursos do programa Minha Casa Minha Vida, em Ribeirão das Neves (MG).

As declarações ocorrem num momento em que aumentam as críticas à política econômica do governo, num quadro de inflação alta e crescimento fraco, na véspera de o Banco Central definir o nível do juro básico para as próximas semanas.

(Texto de Alexandre Caverni, em São Paulo)