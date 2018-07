Político diz que Jac Santos se comportava 'bem' Com menos de 5 mil habitantes, a cidade de Combinado (TO), a 543 quilômetros da capital, Palmas, parou para acompanhar o caso protagonizado por Jack Souza dos Santos, de 30 anos. "Ninguém imaginava ver alguém que a gente conhece fazendo isso", disse o vereador e presidente do PP na cidade, Lindon Jonson Miguel da Silva.