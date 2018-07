Políticos confundem ação em favor do clima, diz de Boer Ex-diretor-executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o austríaco Yvo de Boer afirmou na quinta-feira que a falta de sintonia entre os chefes de Estado e os negociadores das conferências internacionais impede o avanço dos acordos. Para ele, a retórica dos políticos "está atrapalhando as ações" de combate aos danos ambientais. De Boer cobrou dos governantes posições claras sobre a economia verde. A convenção-quadro foi criada durante a Rio-92 com objetivo de unir países no esforço de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e é considerada o primeiro grande passo de discussão das mudanças climáticas.