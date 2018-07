Políticos discutem como evitar invasão do Congresso

Até o momento, apenas uma vidraça foi quebrada no momento mais tenso do protesto. Um grupo de policiais faz um cordão de isolamento na chapelaria da Câmara para evitar que manifestantes invadam o interior do prédio. Jornalistas e servidores estão às escuras no interior do prédio para dificultar a ação do grupo que participa do protesto.

Nesta noite, o presidente em exercício da Câmara, deputado André Vargas (PT/PR), divulgou uma nota em que diz ser legítima "toda forma de manifestação democrática", mas ressalta a preocupação com a segurança dos manifestantes, dos servidores e do patrimônio público. Segundo a nota, ao solicitar o aumento do efetivo na área, Vargas foi "prontamente atendido" pelo governador.

A nota é concluída com o deputado salientando que não foram identificados líderes ou reivindicações no ato, mas que ele espera contar com o "bom senso" do grupo para que a manifestação termine de forma pacífica. ( - daiene.cardoso@estadao.com e ricardo.brito@estadao.com)