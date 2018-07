Polo de Camaçari avança em estudo de biomateriais

As pesquisas mais adiantadas estão sendo realizadas pela Cetrel, empresa que presta serviços de tratamento de resíduos para o polo. Há quatro anos começaram os estudos para transformar uma boa parte dos dejetos industriais em novas matérias-primas. Na prática, os biocompósitos, que têm origem no bagaço da cana-de-açúcar, podem ser combinados a outros materiais, como plástico pós-consumo e cinzas de processos de incineração. O resultado é um material resistente, que pode ser moldado em novos produtos. "É possível fazer de dormentes de estrada de ferro a manequins de vitrines", explica Ney Silva, presidente da Cetrel. Além disso, a empresa fechou parcerias para a produção de chapas para banheiros químicos e placas de aquecimento solar.

As pesquisas brasileiras sobre biorrefinarias chamaram a atenção da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia. O organismo está estimulando a criação de "clusters" de empresas agroindustriais, para que seus resíduos sirvam de matéria prima para biorrefinarias com zero emissão de carbono. O projeto, chamado de The Sustainable Carbon Negative Biorefinery of the Future - algo como Refinaria Sustentável do Futuro com Emissão Zero de Carbono -, inclui as Universidades de Ghent, na Bélgica, Manchester, na Inglaterra, e Toulouse, na França, além de um grupo de quatro empresas europeias e a brasileira Cetrel / A.V