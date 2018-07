Polonês é preso por 'prender filha e ter 2 filhos' com ela

Um homem de 45 anos foi preso na Polônia acusado de ter mantido a filha aprisionada durante seis anos e ter tido dois filhos com ela. O homem, que não teve a identidade revelada, foi detido depois que a filha de 21 anos, identificada como Alicja, o denunciou à polícia. De acordo com o correspondente da BBC em Varsóvia, Adam Easton, a jovem disse aos policiais que seu pai começou a estuprá-la quando ela tinha 15 anos. Em várias ocasiões, ele teria mantido a filha presa em um dos quartos da casa e removido as maçanetas. Ela deu à luz dois filhos em 2005 e 2007 e foi forçada a dar os bebês à adoção. A polícia polonesa acredita que as crianças "sejam resultado de um estupro". Ainda segundo relatos fornecidos à polícia, o polonês levou a filha para a Bélgica, onde estava trabalhando. A jovem conseguiu escapar e voltou para a Polônia, onde, junto com a mãe, procurou a polícia na semana passada. Na segunda-feira, os policiais detiveram o pai de Alicja em uma cidade no leste da Polônia. Os investigadores acreditam que ele estava planejando fugir para a Itália. O polonês ficará preso durante três meses. Se condenado, poderá pegar até 15 anos de prisão. De acordo com o repórter da BBC, o caso chocou a Polônia diante das semelhanças com o escândalo do austríaco Josef Fritzl, que manteve a filha Elizabeth presa em um porão durante 24 anos e teve sete filhos com ela. Fritzl, preso desde abril, deverá ser indiciado por escravidão, podendo pegar 20 anos de prisão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.