Polônia ameaça metas de redução de carbono da UE

Mas as tentativas dos diplomatas da UE, que lutam para firmar um compromisso conjunto, podem ser prejudicadas pela relutância da Polônia em aceitar qualquer menção a metas de redução de carbono entre 2020 e 2050.

O país concordara com as metas para 2050 estipuladas em um encontro da UE em 2009, mas reluta em aceitar os degraus intermediários do roteiro de corte de emissões (25% até 2020, 40% até 2030 e 60% até 2040).

Para se prevenir de um veto polonês, a presidência da UE omitiu a referência à meta de 25% de corte até 2020, mas isso não parece ter arrefecido a resistência da Polônia, que depende do carvão para gerar mais de 90% de sua eletricidade. Enquanto algumas nações do centro e do leste do continente são simpáticas às preocupações do país, outras, como Grã-Bretanha, Alemanha e França, não desistiram do roteiro de cortes de emissões.