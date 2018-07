Polônia em alerta máximo para Euro após encontrar explosivos

"Nós recebemos algumas informações que apontavam para uma potencial aparição de ameaça terrorista", disse o ministro do Interior, Jacek Cichocki. "Mas não há nenhuma indicação de um perigo concreto para um lugar específico ou pessoa."

Cichocki disse que o maior nível de prontidão significava que todos os serviços de segurança da Polônia, e não apenas aqueles envolvidos na Euro 2012, estariam em alerta máximo.

Cerca de 6.000 policiais estão programados para estar em Varsóvia antes da semifinal nesta quinta-feira entre Alemanha e Itália, em linha com os últimos jogos que aconteceram na capital.

Não houve grandes incidentes de segurança durante o torneio de três semanas, embora a polícia polonesa tenha sido criticada por permitir brigas de rua entre os hooligans locais e torcedores russos antes de seu confronto em 12 de junho.

A imprensa local informou que uma patrulha de fronteira havia interceptado uma embarcação com alguns explosivos e um celular que tinha a foto do Estádio Nacional de Varsóvia em sua memória. A interceptação ocorreu no rio Bug, na fronteira com a Polônia e a Ucrânia. Essas jangadas são frequentemente usadas para contrabandear itens pela fronteira.

(Reportagem de Piotr Pilat)