Polônia muda lei para garantir transporte durante Euro 2012

O governo de centro-direita disse nesta terça-feira que irá seguir adiante com mudanças para dar autorização condicional à circulação de veículos em estradas sem serviços essenciais como postos de combustível, desde que sejam consideradas seguras.

As construtoras também poderão temporariamente dispensar a necessidade de aval de autoridades ambientais para as obras, algo que sempre demora meses ou anos.

Os esforços da Polônia para atualizar sua dilapidada infraestrutura antes do torneio de futebol têm como pano de fundo a esperança de que o evento realce seu sucesso econômico. Mas o país tem enfrentado uma série de obstáculos no caminho, incluindo problemas financeiros com algumas das empresas contratadas para as obras.

No caso mais emblemático, autoridades da Polônia tiveram dificuldade no ano passado em encontrar uma nova construtora para uma parte fundamental da estrada que liga Warsaw ao oeste da vizinha Alemanha, após ter cancelado um contrato com a chinesa COVEC pelo não pagamento a terceirizados.

(Por Chris Borowski)