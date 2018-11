Poluente reduz em um ano e meio expectativa de vida

O poluente está associado principalmente a três males: câncer das vias aéreas superiores, asma e infecções respiratórias. A exposição ao poluente pode levar à mortalidade precoce em pessoas com problemas cardiovasculares. Os sintomas das altas concentrações de ozônio podem ser sentidos no dia a dia: ardor nos olhos, nariz e garganta, além de tosse seca e cansaço excessivo.

"As pessoas mais vulneráveis são as que estão na rua, no ponto de ônibus, fazendo esportes", alerta Saldiva. Segundo o médico, a tendência é que os níveis do poluente aumentem, em razão das mudanças climáticas, elevação das temperaturas e da falta de investimentos em transporte coletivo. / A.V.