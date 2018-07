Poluição do ar mata mais que colesterol Altas concentrações de poluente na atmosfera provocados pelas emissões de veículos a diesel já são um risco à saúde maior do que níveis elevados de colesterol. O alerta foi feito no ano passado por uma pesquisa divulgada na revista científica Lancet. De acordo com o levantamento, 3,2 milhões de pessoas morreram em decorrência de poluição em 2010, especialmente na Ásia. Em 1990 eram cerca de 800 mil.