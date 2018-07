Poluição leva milhares a hospitais na China e desafia governo

PEQUIM - A poluição recorde registrada na China, em níveis 40 vezes maiores que o limite considerado saudável pela Organização Mundial da Saúde, já está cobrando seu preço da saúde da população.

Hospitais estão repleto de pessoas - em especial crianças -, que sofrem para respirar o ar insalubre da capital chinesa. A asma é só a primeira consequência da poluição. No longo prazo, a inalação de poluentes pode aumentar os casos de câncer e doenças cardíacas.

A poluição virou tema central da imprensa chinesa e um desafio para o governo, cuja prioridade nas últimas décadas tem sido o crescimento econômico.

Metade de todo o carvão do mundo é queimado pelos chineses, para virar energia. E os milhões de carros que entopem as ruas só aumentam a poluição.

O novo líder do país, Xi Jinping, que neste ano assume o comando do país, já não conseguirá ignorar o problema. E terá de avistar mais longe, muito além do horizonte tóxico e cinzento de Pequim.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC