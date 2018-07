Poluição luminosa é tema de encontro O Encontro Nacional de Astronomia, que vai até amanhã na cidade de São Paulo, discute a poluição luminosa - uma das formas menos conhecidas de poluição do meio ambiente, mas que também exerce efeitos negativos sobre os seres vivos. As luminárias mal projetadas ou mal instaladas, que emitem luz para cima, provocam desperdício de energia. Além disso, a iluminação artificial do céu noturno altera o ciclo circadiano de animais e pessoas, causa doenças, afeta a migração de pássaros e dificulta a reprodução de várias espécies de insetos, tartarugas marinhas e até mesmo de árvores. /AFRA BALAZINA e KARINA NINNI, com AGÊNCIAS