Polvo apegado a brinquedo se torna atração de aquário

Um polvo se tornou a principal atração do Aquário Blue Reef, em Newquay, no sul da Inglaterra, desde que ganhou um brinquedo de presente de Natal, e se torna agressivo quando os funcionários tentam retirar o objeto de seu tanque. Louis, que tem 1,8 metro de comprimento, ganhou de presente dos funcionários do aquário um 'Senhor Cabeça de Batata', brinquedo que tem o formato de uma batata com pernas e braços. Desde então, o polvo não larga do novo brinquedo e se torna agressivo quando os funcionários do aquário tentam retirar o objeto de seu tanque com uma rede. "Os polvos são inteligentes e gostam de investigar novos objetos. O que é raro neste caso é o interesse durar mais do que alguns dias", disse em entrevista à BBC Brasil Matt Slater, funcionário do Blue Reef. Slater comenta que a equipe do aquário retira o birnquedo do tanque algumas vezes por dia para que os visitantes possam ver a reação de Louis. Segundo ele, os funcionários não vão retirar o objeto do tanque definitivamente. "Vamos deixar o Senhor Cabeça de Batata com o Louis até ele perder o interesse pelo brinquedo", disse Slater afirmou ainda que os funcionários tiveram a idéia de dar o 'Senhor Cabeça de Batata' para Louis depois de conversarem com outros aquários. "Outros profissionais disseram que os polvos gostam deste tipo de brinquedo. Estamos sempre tentando encontrar novos objetos para atrair o interesse dos animais", concluiu Slater.