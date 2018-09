Polvo Paul, que ganhou fama como 'oráculo' da Copa, morre na Alemanha

Paul morreu de madrugada de causas naturais, segundo aquário

O polvo Paul, que ganhou fama mundial ao prever com sucesso os resultados de vários jogos da última Copa do Mundo de futebol, morreu na madrugada desta terça-feira, segundo a administração do aquário alemão onde ele vivia.

"O polvo mais famoso do mundo morreu. A administração e os funcionários do Oberhausen Sea Life Centre ficaram inconsoláveis ao descobrir que o polvo Paul (...) morreu durante a noite", afirma um comunicado divulgado pelo aquário.

Paul conseguiu prever com sucesso os vencedores de todos os jogos da Alemanha durante a Copa e também da final, vencida pela Espanha contra a Holanda.

"Seu sucesso fez dele quase uma história maior do que a própria Copa do Mundo, e para cada uma de suas previsões nos estágios finais do torneio mal havia espaço para uma folha de papel em meio às câmeras", disse o gerente do aquário, Stefan Porwoll.

"Todos nós ficamos muito apegados a Paul, e sua falta será muito sentida", afirmou Porwoll.

Segundo o aquário, o polvo parece ter morrido "pacificamente" durante a noite de causas naturais. Segundo informação não confirmada, Paul teria nascido em 2008.

"Nosso consolo é que ele aproveitou bem a vida aqui e que o cuidado dedicado a ele pelas nossas equipes não poderia ter sido melhor", afirmou o gerente.

O polvo morto deve ser substituído por um outro animal mais jovem, também batizado de Paul para manter a tradição do aquário.

Segundo a administração do local, o corpo do animal está guardado em uma geladeira, enquanto é decidido se haverá algum tipo de evento especial para marcar sua morte.

Entre as possibilidades, segundo Porwoll, estão construir um túmulo para Paul dentro do aquário ou um santuário para o animal. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.