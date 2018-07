Pombas são atacadas por pássaros em oração do Papa Uma cena inusitada chamou a atenção de fiéis que participavam da oração do Ângelus, neste domingo, na Praça São Pedro, no Vaticano. Duas pombas brancas soltas por crianças e pelo Papa Francisco durante a cerimônia foram atacadas por uma gaivota e um corvo.