Pônei bêbado é resgatado de piscina na Inglaterra

Um pônei que ficou bêbado por ter comido maçãs fermentadas em excesso foi resgatado depois de cair dentro de uma piscina em Newquay, no sul da Inglaterra. O pônei Fat Boy fugiu do estábulo Trenance Riding e invadiu o jardim de Sarah Penhaligon para alcançar as frutas que haviam caído das árvores. No entanto, algumas delas estavam no chão há muito tempo e já tinham começado a fermentar e produzir álcool, o que deixou o animal desorientado. A proprietária da casa conta que foi acordada de madrugada pelo barulho do animal, que já havia caído dentro da piscina. Ela chamou os bombeiros e a equipe conseguiu retirar o pônei da água sem lesões. "Quando olhei para fora e vi esse animal enorme pensei que a Besta de Bodmin estivesse dentro da piscina. Só quando olhei de perto vi que era um cavalo", disse Penhaligon. "Não sabia o que fazer, para quem você liga quando tem um cavalo dentro da sua piscina?", afirmou. Segundo uma porta-voz do estábulo, é comum que cavalos fiquem desorientados por comer muitas maçãs fermentadas. "Parece que ele estava procurando por maçãs no jardim e caiu quando pisou na lona que cobria a piscina", disse a porta-voz. "Depois que ele foi retirado da água, Fat Boy foi examinado por uma equipe de veterinários e está bem", afirmou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.