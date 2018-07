Pontal (SP) registra primeira morte por dengue em 2012

O exame que confirmou a doença foi realizado pelo instituto Adolfo Lutz. Além de apresentar sintomas de dengue, como febre e fraqueza, o homem era hipertenso.

Balanço

Em janeiro deste ano, o número de casos de dengue no Estado de São Paulo diminuiu 95% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o balanço preliminar da Secretaria de Estado da Saúde, no mês os municípios paulistas informaram 129 casos autóctones (com transmissão dentro do Estado). No mesmo período do ano passado houve 2.562 casos confirmados da doença. O município de Pontal, no interior paulista, responde por 20,9% das infecções por dengue neste ano, com 27 casos notificados.