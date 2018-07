Ponte desaba após chuva em São Roque-SP

Uma parte da avenida e a calçada para pedestre também ruíram. Engenheiros da prefeitura avaliaram os estragos e decidiram interditar todo o trecho da avenida, já que a estrutura está comprometida.

Segundo os técnicos, há risco de toda a via afundar caso continue chovendo e o nível do córrego se mantenha elevado. O manancial é canalizado e as paredes internas sofreram solapamento. A ponte entre o centro da cidade e o acesso à rodovia Castelo Branco. O trânsito está sendo desviado. Em Tietê, cidade da região, duas casas desabaram parcialmente em consequência das chuvas que atingiram o bairro São Pedro.

Os moradores não se feriram e foram transferidos para creches da cidade. A Defesa Civil optou por demolir o que havia restado das residências. O bairro foi inundado e dezenas de casas estavam alagadas.