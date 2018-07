Ponte desaba e deixa mulher desaparecida em rio do ES Uma mulher ficou ferida e outra está desaparecida após o desabamento de um trecho de aproximadamente 300 metros da Ponte Getúlio Vargas, no município de Linhares, no Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu no início da manhã de hoje. Testemunhas afirmam que cinco pessoas podem estar desaparecidas e mergulhadores dos bombeiros buscam por vítimas no rio Doce. Inaugurada em 1954 pelo ex-presidente Getúlio Vargas, a ponte já passou por várias reformas. A via estava interditada a pedestres e motoristas, mas era usada por praticantes de caminhadas e atividades físicas. A causa da queda ainda será apurada, mas os bombeiros não descartam que o volume de água do rio Doce acima normal pode ter contribuído para o desgaste da estrutura.