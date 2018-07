Ponte dos Remédios é liberada parcialmente

A ponte foi parcialmente liberada na tarde de ontem. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O bloqueio parcial da ponte vai durar até o término das obras de recuperação, mas não há ainda uma previsão.

A pista sentido Osasco (Avenida dos Remédios) funcionará com reversibilidade de faixas em horários definidos. De segunda-feira a sexta-feira, das 6 às 9 horas, o sentido Osasco vai operar no sentido capital (Lapa). Das 16 às 20 horas, a pista será utilizada no sentido original. Nos demais horários e aos finais de semana, o sentido Osasco funcionará em ambas as direções.

A Ponte dos Remédios faz a ligação entre as ruas Silva Airosa e Major Paladino, no bairro da Vila Leopoldina, região da Ceagesp, com a Avenida dos Remédios, em Osasco, município vizinho.