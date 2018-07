Ponte é liberada quase 7 horas após acidente em SP Todas as faixas do sentido centro da Ponte do Socorro, na região da Capela do Socorro, zona sul de São Paulo, foram liberadas ao tráfego às 13 horas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), após quase sete horas de interdição por causa de um acidente. De acordo com a CET, a via foi liberada após o término dos serviços da perícia. O ônibus que se envolveu no acidente já está sendo removido do local.