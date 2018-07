Ponte estaiada da Tietê será inaugurada na quarta

A nova ponte vai ligar a Avenida do Estado à pista central da Marginal do Tietê (no sentido para a Rodovia Castelo Branco), ao lado do Anhembi. A ponte é estaiada (com cabos, mesmo modelo usado na Marginal do Pinheiros) e tem 660 metros de extensão, por onde devem passar 20 mil veículos por dia.

Inicialmente, será inaugurada incompleta, sem uma ligação para o Bairro do Bom Retiro, na região central, que estava prevista no projeto executivo. Essa alça não tem data para sair do papel, pois ainda há desapropriações de imóveis para a obra, segundo a Desenvolvimento Rodoviário S.A (Dersa) - responsável pelo empreendimento.

Na quinta-feira, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) publicou no Diário Oficial do Estado um decreto no qual deu à ponte o nome de Governador Orestes Quércia - em homenagem ao político morto no ano passado. Quércia era adversário e desafeto do também ex-governador Mário Covas, padrinho político de Alckmin. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.