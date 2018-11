Ponte estaiada deve ligar Santos e Guarujá até 2012

Com quatro pistas, duas em cada sentido, altura na linha d''água de 70 metros, passagem para pedestre e ciclovia, a ponte terá 2,8 quilômetros de extensão, sendo 800 metros na parte estaiada e um quilômetro em rampas de acesso de cada lado. O projeto não contempla o transporte de carga. "Não vai ligar os dois lados do porto, é uma ponte com o objetivo específico de atender à clientela que usa hoje o ''ferry boat''", esclareceu o secretário.

Com um custo estimado em R$ 500 milhões, o projeto será viabilizado através de uma Parceria Público Privada (PPP) e a intenção do Governo é arcar com no máximo 50%. O próximo passo será a publicação de carta convite para contratar um projetista. Na sequência, será lançado o edital de licitação da concessão de 30 anos. A cobrança de pedágio já foi definida e custará no máximo o preço pago na travessia de balsas, de R$ 7,50 para veículos de passeio. No entanto, segundo Arce, a modalidade da concessão ainda será discutida. "Ou ganha quem oferecer a menor tarifa ou ganha quem quiser a menor contrapartida do Estado."

Ponte x Túnel

Tanto o prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa (PMDB), quanto a prefeita do Guarujá, Maria Antonieta de Brito (PMDB), comemoraram a opção do Estado pela construção de uma ponte ao invés de um túnel submarino, como foi inicialmente cogitado. Eles se reuniram com Arce hoje na Prefeitura de Santos para conhecer o estudo. "Se as condições econômicas e ambientais (de ambos os projetos) fossem próximas, ainda assim a minha opção seria de ponte", disse o prefeito de Santos, explicando que o estudo revelou que o custo de um túnel na região seria cinco vezes superior ao de uma ponte, chegando a R$ 2,5 bilhões.