Ponte Estaiada é liberada parcialmente em São Paulo Os cerca de 600 manifestantes que se reuniram na Ponte Octavio Frias de Oliveira, na zona sul de São Paulo, interditando totalmente a via hoje, começaram a se dispersar, segundo informações da Polícia Militar. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o grupo ocupava, por volta das 11horas, a faixa da direita da pista sentido Jabaquara da Ponte Estaiada. Os protestos são parte do Dia Nacional de Luta pela Redução da Jornada de Trabalho, sem Redução de Salário.