Inaugurada em 1974, a Ponte Presidente Costa e Silva, conhecida como Ponte Rio-Niterói, é uma das maiores pontes do mundo, com 13 quilômetros de extensão e até 72 metros de altura no trecho do vão central.

É a principal ligação da capital com Niterói e o interior do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo o polo turístico da Região dos Lagos, também conhecida como a Costa do Sol.