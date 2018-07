Ponte Rio-Niterói será parcialmente interditada amanhã

Os corredores largam às 8 horas do Caminho Niemeyer, em Niterói, rumo ao Museu de Arte Moderna, no Parque do Flamengo, no Rio. Segundo a concessionária Ponte SA, três das quatro faixas no sentido Rio serão interditadas. O acesso estará impedido da Praça do Pedágio até o bairro do Caju, na zona portuária. Já no sentido Niterói, a rampa da saída da Avenida Feliciano Sodré será fechada a todo tipo de automóvel.

A partir de hoje, painéis luminosos informam os motoristas sobre a meia-maratona de amanhã e pedem aos motoristas que evitem a ponte durante a prova. As informações são da Agência Brasil.