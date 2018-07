Ponte vai ligar Santo Amaro e Panamby em SP

A maior obra das duas gestões do prefeito Gilberto Kassab (PSD) será executada a partir do ano que vem pelas cinco maiores empreiteiras do País. Os nomes das empresas vencedoras dos cinco lotes da obra foram divulgados ontem: OAS, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e Construbase Engenharia.

A intervenção ocorre em uma parte nobre da zona sul que já ganhou a Ponte Estaiada e tem obras da Linha 5 - Lilás do Metrô cortando o Brooklin e o Campo Belo. Agora, a Avenida Chucri Zaidan será alargada e ampliada da altura do MorumbiShopping até a Avenida João Dias - vai ganhar quatro faixas em cada sentido. Serão 3,1 quilômetros a mais de vias, além da requalificação de ruas no entorno. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.