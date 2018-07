Pontes de SP terão limite de 60 km/h a partir de 2ªf

As vias que terão a velocidade uniformizada são: Ponte do Piqueri e Rua Benedito Monteiro, Ponte da Freguesia do Ó, Rua Rosas de Ouro e Rua Miguel Casagrande, Rua Ângelo Di Sarno e Rua Professor Joaquim M. Ramalho, Ponte Presidente Jânio Quadros e Rua Izidoro Matheus, Ponte Tatuapé, Rua Ministro Francisco Campos, Ponte Eusébio Matoso, Praça Eugene Boudin e Praça Antonio Sabino, Praça Augusto Radmaker Grunewald e Praça do Cancioneiro, Ponte Cidade Jardim, Praça Deputado Percival de Oliveira e Praça Nicolau David, Ponte Jaguaré e Rua Rinaldo Rivetti, Ponte Cidade Universitária, Praça Alberto Rangel, Praça Arcipreste Anselmo de Oliveira e Rua Desembargador José Gonçalves Santana.

Estudos da CET indicaram a necessidade de manter em 40 km/h a velocidade nas vias de acesso e saídas das pontes por serem geralmente locais em curva e de movimentação de pedestres.

Desta forma, as seguintes vias terão a velocidade regulamentada em 40 km/h: Rua Benedito Monteiro, Rua Rosas de Ouro, Rua Miguel Casagrande, Rua Ângelo Di Sarno, Rua Professor Joaquim M. Ramalho, Rua Izidoro Matheus, Rua Ministro Francisco Campos, Praça Eugene Boudin, Praça Antonio Sabino, Praça Augusto Radmaker Grunewald, Praça do Cancioneiro, Praça Deputado Percival de Oliveira, Praça Nicolau David, Rua Rinaldo Rivetti, Praça Alberto Rangel, Praça Arcipreste Anselmo de Oliveira e Rua Desembargador José Gonçalves Santana.