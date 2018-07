Pontes são registro de conflitos, transformações e da vida em Londres

As pontes de Londres

Do centro ao oeste de Londres, o rio Tâmisa abriga 33 pontes ao longo de 37 quilômetros. A BBC Brasil percorreu dez delas para mostrar alguns dos pontos mais emblemáticos da capital britânica, bem como as histórias curiosas que essas passagens abrigam.

Esta é a primeira de uma série de galerias de fotos semanais que mostrarão a diversidade de Londres ao longo das oito semanas que faltam para a abertura dos Jogos Olímpicos de 2012. Os temas das galerias foram escolhidos pelos jornalistas da BBC Brasil, retratando ângulos pouco conhecidos da capital britânica que servem como exemplo da diversidade e da singularidade da cidade.

Nesta galeria, as pontes foram escolhidas por oferecerem algumas das melhores vistas da cidade, porque tiveram um importante impacto na história de Londres e porque mostram a relevância do Tâmisa para a vida dos londrinos, de leste a oeste - do seu agitado centro financeiro (a City) à bucólica região de Richmond.

"Cada ponte tem uma relação histórica com a época em que foi criada. Todas tiveram sua dose de triunfo e tragédia", aponta o livro London's Bridges - Crossing the royal River, de Ian Pay, Sampson Lloyd e Keith Waldergrave. "Elas são uma parte vital da infraestrutura de Londres, ao permitir que a cidade se mova, e a expansão social e comercial da cidade está, de alguma forma, ligada ao desenvolvimento das pontes."

Algumas das histórias retratadas no livro ilustram esta galeria de fotos. Veja abaixo qual a estação de metrô mais próxima de cada uma das pontes retratadas na galeria e quais as atrações ao seu redor:

Tower Bridge: estação de metrô de Tower Hill; ao seu lado fica a Torre de Londres

Ponte de Westminster: estação de Westminster; próxima ao Big Ben, ao Parlamento britânico, à roda-gigante London Eye e ao Aquário de Londres

Ponte Albert: estação Sloane Square; a ponte liga o sofisticado bairro de Chelsea ao parque Battersea

London Bridge: estações de metrô London Bridge e Monument; ali perto fica o Borough Market, e do outro lado está o centro financeiro de Londres e o monumento erguido em recordação pelo grande incêndio de Londres em 1666

Ponte Millenium: Estação London Blackfriars; liga o museu Tate Modern à Catedral de São Paulo; ali perto fica também o Museu de Londres

Ponte Waterloo: estação Waterloo; ali fica o complexo cultural Southbank

Ponte Blackfriars: estação London Blackfriars; fica perto dos jardins de Victoria Embankment

Pontes Hungerford: Estações: Waterloo e Embankment; Liga a estação de trem de Charing Cross ao centro Southbank e à roda-gigante London Eye

Ponte Hammersmith: Estação Hammersmith; a ponte está entre os bairros de West Kensington e Hammersmith

Ponte de Richmond: Estação Richmond; ali perto fica um enorme parque de mesmo nome. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.