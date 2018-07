Pontífice vai entrar no Brasil sem passaporte O papa Francisco chegará ao Brasil sem passaporte. O pontífice será o único no voo de 105 pessoas que entrará no País sem precisar mostrar o documento, já que ele não o tem. Em 2007, na viagem de Bento XVI ao Brasil, seu desembarque quase se transformou em um incidente diplomático. A Polícia Federal exigiu o passaporte de Joseph Ratzinger. Depois de um momento de indefinição, o papa foi autorizado a entrar em território nacional sem o documento exigido a todos os cidadãos. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.