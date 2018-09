No local foram apreendidos 41 quilos de maconha, uma metralhadora, munições e dois carregadores para metralhadora, além de meio-quilo de cocaína. Anotações sobre o movimento do tráfico estavam em poder do suposto traficante, de 22 anos, que foi preso em flagrante e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Caiuá.