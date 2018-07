Ponto Frio retoma importações

Comprado pelo Grupo Pão de Açúcar em junho, o Ponto Frio está retomando a importação de produtos, após três anos sem importar. Segundo o vice-presidente do grupo, Hugo Bethlem, a rede recebeu a primeira leva de micro-ondas importados e deve comprar no exterior itens como GPS, aparelhos de som e televisão digital para automóveis, além de outros eletroportáteis.

A maior parte dos itens é produzida na China, conforme o executivo, que participou ontem do 12º Fórum de Varejo da América Latina, realizado em São Paulo.

Segundo Bethlem, o grupo já começou a se beneficiar das sinergias da compra do Ponto Frio, por meio da renegociação com os fornecedores. "Já estamos comprando na mesma plataforma", disse. Segundo ele, as compras cresceram muito após a aquisição, e alguns fornecedores estão com dificuldades para atender toda a demanda do grupo.

O temor gerado pela crise mundial contribuiu para o problema, uma vez que os fornecedores esperavam uma demanda menor. O executivo acredita que a situação deve ser normalizada nos próximos meses.

Bethlen disse também que a integração das plataformas tecnológicas das vendas online do Extra e do Ponto Frio deve ser concluída até o final do ano. O projeto teve início neste mês. Segundo o executivo, a integração será limitada ao comércio eletrônico das empresas e deve incluir, no futuro, o atendimento ao cliente, a logística e as compras, visando a redução dos custos. "A primeira etapa é integrar a plataforma de tecnologia", disse.

Segundo ele, os sites extra.com e pontofrio.com seguirão separados, por enquanto, porque seus clientes são distintos. O executivo afirmou que a integração das operações será importante caso ocorra uma eventual cisão deste negócio. "Se amanhã ocorrer um spin off (cisão), a operação já vai estar integrada", disse.

EXPANSÃO

A inauguração de lojas Extra-Fácil e do atacarejo Assai será a prioridade do Grupo Pão de Açúcar em 2010, de acordo com o vice-presidente do grupo, Hugo Bethlem. Segundo ele, essa também tem sido a prioridade da companhia durante este ano. As unidades Extra-Fácil são lojas de conveniência, enquanto o Assai atende principalmente o food service, que é voltado para alimentação fora de casa. "Já temos uma posição forte na alimentação no lar. Precisamos crescer no consumo fora do lar", disse.