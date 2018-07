Pontos de alagamentos congestionam marginal Tietê Os pontos de alagamentos formados por conta da forte chuva que atingiu a zona norte da Capital, no começo da tarde, causou um congestionamento de 13 quilômetros na marginal Tietê, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O trânsito estava parado entre a rua Azurita até a ponte nova Fepasa, nas duas pistas da via, sentido Ayrton Senna. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), os trechos alagados estão na transposição Canindé e na ponte da Vila Guilherme, na pista local. No sentido Castelo Branco, o alagamento está próximo à ponte da Casa Verde. Por conta da chuva forte que caía por toda a cidade, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretou estado de atenção em toda a Capital às 12h30, com exceção da zona sul. Às 13h40, o CGE registrava oito pontos de alagamento, todos transitáveis.