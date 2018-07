População brasileira aumenta em 1,5 milhão desde 2011 O Brasil tem 1,5 milhão de residentes a mais do que em 2011. A estimativa é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgada nesta sexta-feira no Rio. O IBGE calcula que a população brasileira tenha atingido 193.946.886 habitantes, 1.567.599 a mais do que no ano passado.