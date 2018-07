População brasileira deve estabilizar em 220 milhões

opulação brasileira deixará de crescer ao final dos próximos 30 anos, quando o País deverá ter em torno de 220 milhões de pessoas. A estimativa foi feita nesta manhã pelo coordenador de População e Indicadores Sociais do IBGE, Luiz Antônio Pinto de Oliveira. De acordo com ele, isso deve acontecer porque a taxa atual de crescimento da população está em torno de 1,2% e 1,3%, mas a taxa de fecundidade tem recuado expressivamente. População do País chega a 189,6 milhões, aponta IBGE "Ao final de 30 anos, a população brasileira deixará de crescer. Essa é uma expectativa que o IBGE tem para os próximos anos. A taxa de crescimento vai ficar cada vez menor, aproximando-se de um índice de estabilidade parecida com a dos anos 40 desse século", afirmou Oliveira. O diretor afirmou que quando o País alcançar 220 milhões de habitantes a taxa de filhos por mulher vai ser por volta de 1,5, sendo que atualmente essa relação é de 2 filhos por mulher. "A experiência internacional é que é muito difícil haver um crescimento após isso. Acomoda os valores culturais, econômicos e a população pára efetivamente de crescer. Mas no Brasil isso vai demorar ainda mais de 30 anos", afirmou Oliveira. De acordo com ele, a população de metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro pode até diminuir em até 20 anos, pois já tem taxas de fecundidade baixas e população mais idosa. em contrapartida, Brasília deverá crescer. "Brasília vai continuar crescendo, tem espaço para crescer e ela vai chegar daqui a 10, 15 anos a ser terceira cidade do País em termos demográficos", afirmou Oliveira.