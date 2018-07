População de Montes Claros-MG se assusta com tremor A população de Montes Claros (MG) foi surpreendida com um novo tremor de terra na tarde desta terça-feira. O fenômeno ocorre quando os moradores ainda se recuperam do susto causado por um abalo registrado no sábado (19), de magnitude 4.2 na escala Richter, que levou à interdição total de seis imóveis e parcial de dois. Nesta terça-feira, porém, segundo o Corpo de Bombeiros, não havia registro de vítimas ou danos até o fim da tarde.