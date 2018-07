População do Ceará encontra possíveis fósseis

Departamento de Paleontologia da Universidade Federal do Ceará (UFC) receberá hoje fósseis de possíveis animais pré-históricos achados em Irauçuba, no fim de semana. Os ossos, encontrados em São Francisco das Almas, a 160 quilômetros de Fortaleza, serão encaminhados para estudo na instituição.

Foram moradores da localidade que ao fazerem escavações em busca de água se depararam com os ossos gigantes, de dois a quatro metros. O maior osso encontrado é de um fêmur. Foram achados também ossos de mandíbula e tíbia. Agora resta saber a que animais pertenciam esses ossos. Com o achado, a cidade de Irauçuba passa a ser um sítio arqueológico para futuras pesquisas por parte da UFC.

Regional. A região norte do Ceará tem uma área estudada pelos paleontólogos há mais de cinquenta anos. Na cidade de Itapipoca, vizinha a Irauçuba, foram encontrados fósseis de animais pré-históricos que estão expostos no museu municipal.

As escavações em Itapipoca continuam com pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Parte do material recolhido na região foi entregue ao Museu Nacional. O material recolhido no fim de semana em Irauçuba primeiro será estudado pela UFC para depois ser encaminhado ao Museu Nacional.