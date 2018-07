População do País chega a 189,6 milhões, aponta IBGE

A população brasileira é de atualmente 189,6 milhões de pessoas, segundo estimativa do IBGE divulgada na manhã desta sexta-feira, 28. O número se refere à população residente nos 5.565 municípios brasileiros em 1º de julho de 2008, incluindo o novo município de Nazária (PI). Ainda segundo o levantamento, São Paulo é o município mais populoso, com 10,9 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,1 milhões) e Salvador (2,9 milhões). Veja também: Confira as estimativas populacionais do IBGE Belo Horizonte (2,43 milhões), que estava em quarto lugar em 2000 e caiu para sexto em 2008, foi ultrapassado pelo Distrito Federal, que chegou em 2008 com uma população de 2,5 milhões de habitantes. Já Fortaleza manteve sua posição no quinto lugar, com 2,47 milhões. Borá (SP) continua sendo o município com a menor população do País, estimada em 834 habitantes, 39 pessoas a mais que em 2000. Do "seleto grupo" dos cinco municípios brasileiros com menos de mil habitantes em 2000, somente Borá e Serra da Saudade (com 889 habitantes) continuam nessa posição em 2008. Mais populosos Estimativas populacionais do IBGE de 2008 apontam que dois municípios paulistas, Guarulhos (1,28 milhão de habitantes) e Campinas (1,06 milhão) estão no topo da lista dos 10 municípios mais populosos do País que não são capitais de estado. Os dois municípios mantiveram a posição que tinham em 2000. No terceiro e quarto lugar da lista estão os municípios fluminenses de São Gonçalo (982,8 mil) e Duque de Caxias (864 mil,2 mil). Em quinto ficou a também cidade fluminense de Nova Iguaçu, com 855,5 mil habitantes. A divulgação de estimativas populacionais do IBGE é feita anualmente e obedece à Lei complementar nº 59, de 22 de dezembro de 1988, assim como ao artigo 102 da Lei nº 8443, de 16 de julho de 1992. Segundo explica o documento de divulgação do instituto, as estimativas populacionais, fundamentais para o cálculo de indicadores econômicos e sociodemográficos nos períodos intercensitários, servem também como parâmetro para a distribuição, destinada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), das quotas partes relativas ao Fundo de Participação de Estados e Municípios, de acordo com o dispositivo constitucional. Texto ampliado às 10h29 para acréscimo de informações.