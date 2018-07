População do Rio de Janeiro está menos segura, diz ONU Os habitantes do Rio de Janeiro estão menos seguros, com mais vítimas inocentes da ação policial contra os grupos delinquentes que dominam muitas das favelas da cidade, disse na segunda-feira um relatório da Organização das Nações Unidas. "A polícia do Rio matou 25 por cento mais pessoas em 2007 que em 2006", disse o Relator Especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre Execuções Arbitrárias, Sumárias e Extrajudiciais, Philip Alston. Ele apresentou um relatório preliminar sobre a situação do Brasil na área do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, após visitar o país, a convite do governo, de 4 a 14 de novembro. Alston centrou o relatório no Estado do Rio de Janeiro, onde afirmou que a polícia foi no ano passado responsável por 18 por cento dos homicídios, "matando uma média de três pessoas por dia". O funcionário indicou que o "Rio enfrenta enormes problemas com drogas, facções criminais e insegurança em geral. Uma polícia eficaz é uma necessidade crônica". Ele acrescentou que a principal resposta do governo "consiste em fogos de artifício e mortes", divulgadas como uma política pública de "confronto". Alston reforçou que a polícia, no combate aos grupos de narcotraficantes que dominam muitas das mais de 600 favelas da cidade, usa a metodologia de operações em grande escala nas quais participam centenas de agentes. "Mas as operações, invariavelmente, resultam em muitas mortes", afirmou, indicando que analisou de perto uma ação realizada em julho de 2007 no complexo do Alemão, onde a polícia matou 19 pessoas. Deixando de lado o fato de nenhum governo poder se envolver com assassinatos ilegais, a questão real seria "se essas mortes chegaram aos seus objetivos declarados ou se, essencialmente, mascararam a omissão do governo no controle do crime". O relatório indicou que a força pública do Rio matou em 2007 25 por cento a mais de pessoas do que no ano anterior, enquanto houve redução de 16,9 por cento na quantidade de armas confiscadas e de 13,2 por cento nas prisões feitas, disse ele. "Os cariocas estão menos seguros, espectadores inocentes são feridos ou mortos em 'confrontos' com a polícia, a polícia fracassou em 'retomar' as favelas dos grupos, o número de delinquentes presos caiu e a quantidade de armas e drogas apreendidas diminuiu", afirmou Alston. "Resumindo, a estratégia baseada na ação estatal de mortes extrajudiciais falhou totalmente desde todos os pontos de vista", concluiu. (Por Julio Villaverde)