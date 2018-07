População elege cinco representantes Os cinco representantes da sociedade civil que integrarão o Conselho Consultivo do Programa de Metas da Prefeitura foram eleitos pela população no domingo. João de Fávari (zona norte), Cleide Coutinho (oeste), Alberto Gattoni (centro), Fátima Marinera (leste) e Luiz Augusto Barbosa (sul) foram escolhidos no pleito, que teve 3.319 votos. Criado para propor melhorias na criação das ações do programa, o conselho terá 17 membros, com mandato de dois anos.